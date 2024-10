Meteo Roma 15 ottobre: ultimo giorno di sole poi una perturbazione si affaccerà prima con nuvole, poi pioggia

Meteo Roma 15 ottobre: sole pieno per tutta la giornata ma in serata si affacceranno le prime nuvole ad annunciare il passaggio di una perturbazione che porterà piogge da giovedì a venerdì compreso.

Ma è solo un passaggio perché le previsioni a lungo termine indicano un ritorno del tempo gradevole.

Il meteo del 15 ottobre nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 13°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 24°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3800 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 16 ottobre

Giornata all'insegna della nuvolosità, con cielo prevalentemente coperto per gran parte del tempo. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino coperto, la minima della giornata sarà 15°C; nel pomeriggio coperto, in serata nubi sparse, le temperature pomeridiane saranno di circa 22°. Lo zero termico sarà circa 3500 metri in calo dal pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci