Meteo Roma 16-17 marzo. Prosegue l'ondata di freddo al mattino. Sole timido

Meteo Roma 16 marzo. Il secondo giorno di tramontana porta ancora freddo gelido al mattino ma a metà giornata il sole si farà sentire facendo salire la temperatura da 3 gradi a 15 gradi.

La giornata sarà segnata da nubi sparse e ampie schiarite che faranno anche salire l'indice degli ultravioletti al livello medio. Il sole sorge alle 6,19 e tramonta alle 18,17.

Meteo 17 marzo. Brividi al mattino con 1 grado ma -2 la temperatura percepita. Al mattino poco nuvoloso ma velato, nella seconda parte della giornata nuvoloso per estese velature. Minima 1, massima 13.

Tendenza per il 18 marzo. Sereno e gelo con zero gradi al mattino. Il cambio dei venti da nord a sud porterà la pioggia in serata. Massima a 12 gradi.