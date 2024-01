Meteo Roma 16 gennaio: scatta la tregua dell'inverno, poi torna il gelo

Meteo Roma 16 gennaio: un giorno di sole e un picco a 17 gradi della massima, poi un altro picco a 18 gradi, quanto basta per far sospirare gli allergici al freddo per poi rituffarsi nell'inverno pieno che avvolgerà Roma e il Lazio nel prossimo fine settimana. Così è se vi pare il clima.

Il 16 gennaio nel dettaglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 4°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata nubi sparse, le temperature pomeridiane saranno di circa 13°. Lo zero termico sarà circa 2000 metri con tendenza alla diminuzione. Il sole sorge alle ore: 07:33, il crepuscolo inizia alle ore: 07:04. Il sole tramonta alle ore: 17:05, il crepuscolo termina alle ore: 17:34.

Meteo Roma 17 gennaio

Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo pù coperto e piogge. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore cielo sereno, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 4°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata piogge diffuse, le temperature massime raggiungeranno i 13°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci