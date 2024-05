Meteo Roma 16 maggio: nebbia lieve al mattino, poi la giornata volge al bello

Meteo Roma 16 maggio: i prossimi 3 giorni saranno segnati dalla stabilità con sole e nuvole sparse. Venerdì arriva il caldo quasi estivo con la massima a 28 gradi trainata da venti da sud.

Il meteo del 16 maggio nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino poco nuvoloso, le temperature minime si attesteranno intorno a 17°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata poco nuvoloso, le temperature massime raggiungeranno i 26°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3400 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 05:46, il crepuscolo inizia alle ore: 05:16. Il sole tramonta alle ore: 20:26, il crepuscolo termina alle ore: 20:56. Il Culmine è alle ore: 13:06.

Meteo Roma 17 maggio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nubi sparse, la minima della giornata sarà 15°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 23°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3300 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: Meteo Giualiacci