Meteo Roma 17 ottobre: sole e nuvole al mattino, la pioggerella serale preludio di due giorni di piogge e temporali. Giù le massime

Meteo Roma 17 ottobre: giovedì anomalo con nubi sparse al mattino e pioggerella serale. E' il preludio dell'arrivo della perturbazione atlantica che porterà fenomeni intensi con piogge abbondanti e temporali. Tra venerdì e sabato crollano le massime che si fermeranno a 20 gradi.

Il meteo del 17 nel dettaglio

Giornata all'insegna dell'instabilità, con pioggia alternata a schiarite. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino poco nuvoloso, la temperatura di inizio giornata sarà di 17°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata qualche temporale, le temperature massime raggiungeranno i 25°. Lo zero termico sarà circa 3400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 18 ottobre

Giornata all'insegna dell'instabilità, con pioggia alternata a schiarite. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore qualche pioggia, al mattino qualche temporale, la minima della giornata sarà 19°C; nel pomeriggio temporali, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 25°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3300 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci