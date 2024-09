Meteo Roma 17 settembre: torna il vortice d'autunno, pioggia e schiarite per tre giorni

Meteo Roma 17 settembre: e dopo il sole torna il vortice autunnale che porterà sino a mercoledì compreso celi neri con pioggia e possibili temporali con alternanza di schiarite. In altalena le minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 22 e 23 gradi.

Il meteo del 17 settembre nel dettaglio

Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo pù coperto e piogge abbondanti. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 14°C; nel pomeriggio qualche pioggia, in serata piogge diffuse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 24°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2700 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 18 settembre

Giornata all'insegna dell'instabilità, con temporali alternati a schiarite. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore piogge diffuse, al mattino qualche temporale, la minima della giornata sarà 17°C; nel pomeriggio piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, in serata qualche temporale, le temperature massime raggiungeranno i 23°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3200 metri con tendenza all'aumento.

Fonte: MeteoGiuliacci