Meteo Roma 18 aprile: temporali notturni e sulle colline poi torna il freddo

Meteo Roma 18 aprile: instabile e incerto con una mini ondata di maltempo sotto forma di temporali, intensi nelle colline e sulle montagne, che arriveranno nella tarda serata di giovedì per “allungarsi” sino a venerdì mattina. Quindi il ritorno del sole. I capricci di primavera non finiscono e donano per la prossima settimana il ritorno del freddo con le minime anche a 4 gradi.

Meteo Roma 18 aprile nel dettaglio

Giorno caratterizzato da tempo instabile con possibilità di pioggia alternata a qualche schiarita. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore cielo sereno, al mattino poco nuvoloso, le temperature minime si attesteranno intorno a 7°C; nel pomeriggio piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 17°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1500 metri stabile nell'arco della giornata.

Alba e tramonto del 18 aprile

Il sole sorge alle ore: 06:22, il crepuscolo inizia alle ore: 05:54. Il sole tramonta alle ore: 19:55, il crepuscolo termina alle ore: 20:23. Il Culmine è alle ore: 13:09.

Meteo Roma 19 aprile

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Piú precisamente nelle prime ore qualche pioggia, al mattino poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 9°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 19°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1500 metri con tendenza all'aumento.

Fonte: Meteo Giuliacci