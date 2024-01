Meteo Roma 18 gennaio: tre giorni di instabilità poi la città andrà sottozero

Meteo Roma 18 gennaio: ancora tre giorni di instabilità con sole timido e piogge lievi, poi si conferma l'arrivo della sciabolata di freddo intenso. Il cambio repentino di clima è previsto nella giornata di sabato quando allo scirocco si sostituirà repentinamente la tramontana che porterà le minime anche sottozero.

Il 18 gennaio nel dettaglio

Generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci di pioggia alternati a schiarite. Andiamo a vedere più nel dettaglio: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, la minima della giornata sarà 11°C; nel pomeriggio piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 16°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2100 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 07:32, il crepuscolo inizia alle ore: 07:03. Il sole tramonta alle ore: 17:08, il crepuscolo termina alle ore: 17:37.

Meteo Roma 19 gennaio

Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Piú precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 11°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 16°. Lo zero termico sarà circa 2000 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: Meteogiuliacci