Meteo Roma 18 luglio: dal caldo torrido al caldo afoso: umidità alle stelle

Meteo Roma 18 luglio: il supercaldo non molla la presa ma da giovedì dovremo farei conti con l'umidità che al mattino sfiorerà il 95% e che trasformerà le alte temperature in afa insopportabile.

Il meteo del 18 luglio nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 23°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata poco nuvoloso, le temperature massime raggiungeranno i 35°. Lo zero termico sarà circa 4700 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 05:49, il crepuscolo inizia alle ore: 05:18. Il sole tramonta alle ore: 20:43, il crepuscolo termina alle ore: 21:14. Il Culmine è alle ore: 13:16.



Meteo Roma 19 luglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 25°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata cielo sereno, le temperature massime raggiungeranno i 36°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4800 metri stabile nell'arco della giornata.