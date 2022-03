Meteo Roma 18 marzo, nuvole all'orizzonte: la primavera aspetta ad arrivare

Meteo Roma 18 marzo: cielo nuvoloso per gran parte della giornata sulla capitale, lieve calo della temperatura massima.

Nella giornata di venerdì la minima sarà di 10° e la massima di 18°. Lo zero termico si attesterà a 2024m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Il sole sorgerà alle 6:16 e tramonta alle 18:20.

Le nuvole fanno calare leggermente le temperature che resteranno comunque miti: possiamo dire definitivamente addio all'inverno? Le previsioni non confermano l'ipotesi: da lunedì è previsto un ulteriore calo delle temperature.

Meteo Roma 19 marzo: I cieli in prevalenza saranno poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1785m.