Meteo Roma 18 ottobre: lo scirocco regala energia ai temporali notturni. Il cielo poi si placa e promette piogge abbondanti per sabato

Meteo Roma 18 ottobre: due giorni a tutta pioggia, poi lentamente verso una fase di tempo stabile che segnerà la settimana dal 21 al 26 ottobre. Insomma, autunno vero con alternanza di sole e pioggia. E c'è ancora tempo per gli abiti invernali perché nei prossimi giorni le massime risaliranno anche a 25 gradi.

Il meteo del 18 ottobre nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore piogge diffuse, al mattino qualche temporale, la minima della giornata sarà 18°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata qualche pioggia, i valori di temperatura massimi saranno di circa 22°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3200 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 19 ottobre

Generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse. Piú precisamente nella prima parte della giornata piogge diffuse, la temperatura di inizio giornata sarà di 15°C; nel pomeriggio piogge diffuse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 18°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3100 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci