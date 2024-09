Meteo Roma 18 settembre: il ciclone Boris supera il Lazio velocemente: torna il sole

Meteo Roma 18 settembre: l'allerta gialla per una coda del ciclone Boris è durata poche ore. Mercoledì torna il tempo stabile con alternanza di nuvole e sole e massime in lieve aumento. Giovedì torna un po' di instabilità con possibili piovaschi. Week end asciutto.

Il meteo del 18 settembre nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 14°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata cielo sereno, le temperature pomeridiane saranno di circa 24°. Lo zero termico sarà circa 3100 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 19 settembre

Giornata all'insegna dell'instabilità, con temporali alternati a schiarite. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 16°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 23°. Lo zero termico sarà circa 3000 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci