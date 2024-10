Meteo Roma 19-21 ottobre: week end di pioggia e sole ma già da domenica rialzo termico e ampie schiarite

Meteo Roma sino al 21 ottobre: il week end sarà come un terno al lotto con il sabato nero e piovoso addirittura con forti rovesci ma da domenica tornerò il sole e l'abbassamento delle temperature verrà compensato sino a tornare ai 25 gradi di lunedì che aprirà una fase di stabilità.

Il meteo del 19 nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore qualche pioggia, al mattino coperto, la minima della giornata sarà 14°C; nel pomeriggio coperto, in serata poco nuvoloso, le temperature pomeridiane saranno di circa 20°. Lo zero termico sarà circa 2800 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 20 ottobre

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Non sono previste precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 11°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 21°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2800 metri in ascesa dal pomeriggio.

Meteo Roma 21 ottobre

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 11°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature pomeridiane saranno di circa 23°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3200 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci