Meteo Roma 19 dicembre: arriva una velocissima perturbazione con scarsa pioggia. Vigilia, Natale e Santo Stefano col sole

Meteo Roma 19 dicembre: due giorni di maltempo moderato con cielo nuvoloso e piogge lievi che inizieranno a cadere dalla serata di giovedì sino a tutto venerdì.

Poi torna il sereno e il gelo al mattino che accompagnerà per tutta la prossima settimana. Festività asciutte

Il meteo del 19 dicembre nel dettaglio

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Piú precisamente nelle prime ore cielo sereno, al mattino poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 5°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 10°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2700 metri in calo dal pomeriggio.

Meteo Roma 20 dicembre

Giorno caratterizzato da brutto tempo con cielo molto nuvoloso o coperto e pioggia. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore qualche temporale, al mattino piogge diffuse, la temperatura di inizio giornata sarà di 7°C; nel pomeriggio piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, in serata nubi sparse, le temperature pomeridiane saranno di circa 12°. Lo zero termico sarà circa 1500 metri con tendenza alla diminuzione.

Fonte: MeteoGiuliacci