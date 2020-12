Meteo Roma 19 dicembre: tante nuvole e poco sole, domenica gelo al mattino

Meteo 19 dicembre: l'ultimo fine settimana prima delle feste di Natale sarà all'insegna della instabilità, con le nuvole che avranno la meglio nell'interminabile battaglia con il sole.

Nel dettaglio sabato cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma non sono previste piogge. La minima sarà di 5 gradi, la massima si fermerà a 15. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Il sole sorge alle 7:33 e tramonta alle 16:41.

Previsioni per domenica 20 dicembre. Ancora cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. A caratterizzare la domenica sarà il gelo delle prime ore del mattino, con la temperatura minima che scenderà a 3 gradi. La massima resterà stabile a 15 gradi.

Tendenza per lunedì 21 dicembre. Sempre cieli nuvoli. Minima 6, massima 15.