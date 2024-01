Meteo Roma 19 gennaio: domenica a zero gradi e lunedì la sveglia a meno 1

Meteo Roma 19 gennaio: implacabili come l'inverno le previsioni del colonnello Mario Giuliacci non sbagliano mai: dopo il venerdì di cielo coperto e pioggerella, arriva il week end gelido ma assolato che prenderà il via sabato con la prima raffica di tramontana.

Il 19 gennaio nel dettaglio

Generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto e piogge. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino qualche pioggia, la temperatura di inizio giornata sarà di 11°C; nel pomeriggio coperto, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 15°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1900 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 07:31, il crepuscolo inizia alle ore: 07:02. Il sole tramonta alle ore: 17:09, il crepuscolo termina alle ore: 17:38.

Meteo Roma 20 gennaio

Giorno caratterizzato da tempo instabile con possibilità di pioggia alternata a qualche schiarita. Piú precisamente nelle prime ore piogge diffuse, al mattino qualche pioggia, la temperatura di inizio giornata sarà di 3°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 11°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1300 metri con tendenza alla diminuzione.

