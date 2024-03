Meteo Roma 19 marzo: primavera piena, sole e massima a 20 gradi sino a venerdì

Meteo Roma 19 marzo: ormai siamo in piena primavera e il trend è confermato almeno sino a sabato. Dunque, sole e massima a 20 gradi con qualche nuvola di passaggio. A medio termine, però, le previsioni annunciano un colpo di coda dell'inverno. Per gli appassionati, quest'anno il solstizio di primavera è fissato al 20 marzo.

Il 19 marzo nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino poco nuvoloso, la temperatura di inizio giornata sarà di 9°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature massime raggiungeranno i 19°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 06:12, il crepuscolo inizia alle ore: 05:46.Il sole tramonta alle ore: 18:22, il crepuscolo termina alle ore: 18:49.

Meteo Roma 20 marzo

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 6°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata poco nuvoloso, le temperature massime raggiungeranno i 20°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2300 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: Meteo Giuliacci