Meteo Roma 2 agosto: sole, caldo e notti insonni: case come prigioni bollenti

Meteo Roma 2 agosto: niente di nuovo sul fronte dell'estate rovente se non per qualche nuvola in transito che affievolirà l'effetto degli ultravioletti. Domenica la massima a 33 gradi.

Il meteo del 2 agosto nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Non sono previste precipitazioni. Più precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, la minima della giornata sarà 23°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata poco nuvoloso, le temperature pomeridiane saranno di circa 33°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4300 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 3 agosto

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata nubi sparse, la minima della giornata sarà 24°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata poco nuvoloso, i valori di temperatura massimi saranno di circa 34°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4100 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: Meteo Giuliacci