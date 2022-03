Meteo Roma 2 marzo: neve a Roma, speranza delusa, cielo limpido e freddo

Meteo Roma 2 marzo: cielo sempre limpido ma freddo intenso soprattutto nelle prime ore del mattino, quando il termometro segnerà 2 gradi (la massima 12) mentre per via del vento intenso da nord la percezione sarà quella di vivere a meno 2.

Ma lo scenario non è ancora destinato a mutare nei prossimi giorni per via della seconda ondata di freddo in arrivo. Poi però sarà primavera vera. Mercoledì il sole sorge alle 6,43 e tramonta alle 18,01.

La neve a Roma? Speranza vana

E chi seprava in una nevicata sulla Capitakle rimarrà deluso. Gli esperto confermano che il vento da nord non porta neve in città, al massimo sulle montagne e colline limitrofe.

Meteo Roma 3 marzo

Nuvoloso per velature estese, minima 2 massima 12.