Meteo Roma 20 agosto: sole e caldo sulla costa, temporali sui rilievi di tutta la regione

Meteo Roma 20 agosto: dopo il crollo termico di domenica e lunedì, si apre una fase di instabilità che durerà almeno 3 giorni con sole e caldo “relativo” sulle coste e temporali sui rilievi di tutta la regione. Giovedì risalita della temperatura sino a 34 gradi.

Il meteo del 20 agosto nel dettaglio

Giornata all'insegna dell'instabilità, con temporali alternati a schiarite. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore cielo sereno, al mattino poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 21°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, le temperature pomeridiane saranno di circa 30°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4200 metri in ascesa dal pomeriggio.

Meteo Roma 21 agosto

Giornata all'insegna dell'instabilità, con temporali alternati a schiarite. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 21°C; nel pomeriggio piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, in serata qualche temporale, i valori di temperatura massimi saranno di circa 34°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4600 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci