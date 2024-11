Meteo Roma 20 novembre: piogge e temporali in arrivo sino a venerdì poi migliora e arriva il freddo con la minima a 1 grado

Meteo Roma 20 novembre: tregua finita, torna il maltempo con tre giorni consecutivi di piogge deboli e temporali, accompagnate da un rialzo termico soprattutto al mattino.

Attenzione: da venerdì arriva un'ondata di freddo intenso con il picco previsto per sabato, quando la minima sfiorerà lo zero.

Il meteo del 20 novembre nel dettaglio

Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo pù coperto e piogge. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 14°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata coperto, le temperature pomeridiane saranno di circa 18°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2300 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 21 novembre

Generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci di pioggia alternati a schiarite. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 8°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata piogge diffuse, le temperature massime raggiungeranno i 14°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1800 metri in ascesa dal pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci