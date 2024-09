Meteo Roma 20 settembre, le montagne ci proteggono da Boris: sino a domenica sole e nuvole e rialzo termico

Meteo Roma 20 settembre: la piana alluvionale del Tevere con le sue montagne che la circondano protegge Roma dal ciclone che sta flagellando la costa e l'entroterra adriatico. Da venerdì a domenica torna il sole con qualche nuvola e un rialzo termico che porterà le massime a 26 gradi.



Il meteo del 20 settembre nel dettaglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 13°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata cielo sereno, i valori di temperatura massimi saranno di circa 24°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3500 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 21 settembre

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 15°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata poco nuvoloso, le temperature massime raggiungeranno i 26°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3500 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci