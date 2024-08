Meteo Roma 21 agosto: sole e nuvole sparse e il termometro risale: si ferma a + 34

Meteo Roma 21 agosto: bufera alle spalle, torna il cielo d'agosto anche se con qualche nuvola pomeridiana e il termometro riprende a salire sino al picco di 34 gradi che arriverà mercoledì. Nei giorni successivi sereno con nubi sparse e alte, massima 33 gradi.

Il meteo del 21 agosto nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 21°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 34°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4700 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 22 agosto

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 22°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 33°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4600 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.



Fonte: MeteoGiuliacci