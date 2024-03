Meteo Roma 21 marzo: sole garantito sino a domenica. In arrivo aria fresca

Meteo Roma 21 marzo: si consolida il trend del tempo gradevole che si manterrà sino a domenica compresa. Poi un perturbazione dal Nord Europa porterà instabilità e calo delle massime.

Il meteo del 21 marzo nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore cielo sereno, al mattino nubi sparse, la minima della giornata sarà 7°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 19°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2600 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 06:09, il crepuscolo inizia alle ore: 05:42. Il sole tramonta alle ore: 18:24, il crepuscolo termina alle ore: 18:51.Il Culmine è alle ore: 12:17.

Meteo Roma 22 marzo

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nelle prime ore cielo sereno, al mattino poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 7°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata poco nuvoloso, i valori di temperatura massimi saranno di circa 19°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2600 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: Meteo Giuliacci