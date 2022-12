Meteo Roma 22 dicembre: cielo coperto e pioggia. Minima a 10 gradi

Meteo Roma 22 dicembre: la giornata di giovedì 22 dicembre si aprirà con la pioggia al mattino. Nel pomeriggio il cielo resterà nuvoloso o molto nuvoloso. In serata sono previste invece delle schiarite.

La massima sarà di 13 gradi nel pomeriggio, mentre la minima sarà di 10 gradi al mattino e in serata. I venti saranno deboli o moderati e soffieranno da est o nord est al mattino mentre nel pomeriggio e in serata da sud est. L'alba è prevista per le ore 7,35 mentre il tramonto per le ore 16,42. La concentrazione dei pollini sarà bassa.

Previsioni per venerdì 23 dicembre

L'Antivigilia di Natale sarà caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso. La minima crollerà a 7 gradi al mattino.