Meteo Roma 22 maggio: pioggia e temporali sui rilievi, domina il sole in città

Meteo Roma 22 maggio: pioggia e temporali solo sui rilievi intorno a Roma perché in città e al mare ci sarà il sole, anche se accompagnato dal rumore dei tuoni in lontananza. Ma da giovedì torna il bel tempo con evidente risalita delle temperature massime, quasi in linea con la media stagionale.

Il meteo del 22 maggio nel dettaglio

Generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci o temporali alternati a schiarite. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino qualche temporale, la temperatura di inizio giornata sarà di 16°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, le temperature massime raggiungeranno i 22°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2600 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 05:41, il crepuscolo inizia alle ore: 05:10. Il sole tramonta alle ore: 20:32, il crepuscolo termina alle ore: 21:03. Il Culmine è alle ore: 13:06.

Meteo Roma 23 maggio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino cielo sereno, la minima della giornata sarà 15°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata nubi sparse, le temperature pomeridiane saranno di circa 23°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2900 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci