Meteo Roma 22 ottobre: settimana in altalena con piogge, sole e caldo quasi estivo: massima a +26

Meteo Roma 22 ottobre: pioggia e sole come se fosse un'altalena. La settimana è nel segno dell'instabilità con passaggi veloci di corpi nuvolosi e una tregua a metà della corsa con due giorni di sole quasi pieno e un caldo che non t'aspetti: il termometro raggiungerà i 26 gradi poco al di sotto del record di 28 segnato nel 2019.

Il meteo del 22 ottobre nel dettaglio

Generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci o temporali alternati a schiarite. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 14°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, le temperature massime raggiungeranno i 23°. Lo zero termico sarà circa 3400 metri con tendenza alla diminuzione.

Meteo Roma 23 ottobre

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 17°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 24°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3300 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci