Meteo Roma 23 agosto: l'alta pressione si consolida, soliti temporali sui rilievi, massima a +33

Meteo Roma 23 agosto: mai sotto i 30 gradi di massima e mai sopra i 33-34: è il nuovo trend dell'estate che non finisce mai e che regala un po' di respiro grazie agi improvvisi temporali che si creano sui rilievi intorno a Roma.

Il meteo del 23 agosto nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 23°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 33°. Lo zero termico sarà circa 4400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 24 agosto

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore cielo sereno, al mattino poco nuvoloso, le temperature minime si attesteranno intorno a 24°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature pomeridiane saranno di circa 33°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4500 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci