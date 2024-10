Meteo Roma 23 ottobre: cielo grigio e qualche raggio di sole. Giovedì guai a chi esce senza ombrello e galosce

Meteo Roma 23 ottobre: in arrivo una nuova bufera che metterà fine ai picchi di temperatura “quasi estiva”. Si prepara una due giorni di pioggia e temporali ma nel week end tornerà il sole.

Il meteo del 23 ottobre nel dettaglio

Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo più coperto e piogge. Andiamo a vedere nel dettaglio: nelle prime ore qualche pioggia, al mattino nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 17°C; nel pomeriggio coperto, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 24°. Lo zero termico sarà circa 3300 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 24 ottobre

Giornata all'insegna dell'instabilità, con temporali alternati a schiarite. Piú precisamente nelle prime ore nubi sparse, al mattino qualche pioggia, la temperatura di inizio giornata sarà di 18°C; nel pomeriggio temporali, in serata nubi sparse, le temperature pomeridiane saranno di circa 23°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci