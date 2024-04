Meteo Roma 24 aprile: sole, piogge sparse e temporali, il 25 migliora ma...

Meteo Roma 24 aprile: Notte di tuoni, fulmini e pioggia e una giornata decisamente instabile con acquazzoni improvvisi. Per il 25 aprile ancora instabilità accompagnata da piogge locali ma anche schiarite con una buona notizia: le massime sono in rialzo e tornano a quota 20 gradi.

Il meteo del 24 aprile nel dettaglio

Generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci o temporali alternati a schiarite. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, al mattino qualche temporale, le temperature minime si attesteranno intorno a 8°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata poco nuvoloso, le temperature massime raggiungeranno i 15°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1300 metri con tendenza all'aumento. Il sole sorge alle ore: 06:13, il crepuscolo inizia alle ore: 05:45. Il sole tramonta alle ore: 20:02, il crepuscolo termina alle ore: 20:30. Il Culmine è alle ore: 13:08.

Meteo Roma 25 aprile

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Piú precisamente nella prima parte della giornata poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 7°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 16°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: Meteo Giuliacci