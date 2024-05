Meteo Roma 24 maggio: venerdì sole pieno e caldo, sabato torna l'instabilità

Meteo Roma 24 maggio: sole e temperature in risalita ma resiste la possibilità di improvvisi acquazzoni sui rilievi nella giornata di sabato. Domenica il rialzo termico con “numeri” da estate

Il meteo del 24 maggio nel dettaglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 14°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 24°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2900 metri con tendenza all'aumento. Il sole sorge alle ore: 05:40, il crepuscolo inizia alle ore: 05:08.Il sole tramonta alle ore: 20:33, il crepuscolo termina alle ore: 21:05. Il Culmine è alle ore: 13:06.

Meteo Roma 25 maggio

Generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci o temporali alternati a schiarite. Andiamo a vedere più nel dettaglio: nelle prime ore nubi sparse, al mattino piogge diffuse, la minima della giornata sarà 16°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata poco nuvoloso, le temperature massime raggiungeranno i 23°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2700 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci