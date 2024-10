Meteo Roma 24 ottobre: al mattino cielo coperto poi pioggia e forti temporali ma venerdì torna il sole e 24 gradi

Meteo Roma 24 ottobre: lo scontro tra aria calda e aria fredda è la causa del venerdì di pioggia, anche intensa a tratti e un picco di temperatura massima che supererà i 24 gradi a pranzo.

Giusto il tempo di una pausa venerdì, poi nel week end ancora piogge che proseguiranno anche lunedì.

Il meteo del 24 nel dettaglio

Giorno caratterizzato da tempo instabile con possibilità di temporali alternati a qualche schiarita. Piú precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 17°C; nel pomeriggio qualche temporale, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 23°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 25 ottobre

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nubi sparse, al mattino poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 16°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata poco nuvoloso, i valori di temperatura massimi saranno di circa 23°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci