Meteo Roma 24 settembre: mattina con nuvole, schiarite nel pomeriggio: pioggia mercoledì

Meteo Roma 24 settembre: conto alla rovescia per l'arrivo della nuova perturbazione che porterà pioggia abbondante nella notte tra martedì e mercoledì. Poi due giorni di tempo stabile.

Il meteo del 24 settembre nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Piú precisamente nelle prime ore qualche temporale, al mattino nubi sparse, la minima della giornata sarà 17°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 24°. Lo zero termico sarà circa 3300 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 25 settembre

Giorno caratterizzato da tempo instabile con possibilità di temporali alternati a qualche schiarita. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata poco nuvoloso, le temperature minime si attesteranno intorno a 17°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata nubi sparse, le temperature pomeridiane saranno di circa 24°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3200 metri con tendenza all'aumento.

Fonte: MeteoGiulacci