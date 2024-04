Meteo Roma 25 aprile: una mattinata di sole e nuvole, poi la pioggia lieve

Meteo Roma 25 aprile: i capricci stanno per chiudere il ciclo già da venerdì 26, giorno in cui sono possibili piogge residue. Da sabato la temperatura torna nella norma con la minima a 11 gradi e la massima a 23. Sorpresa: domenica sole splendente e massima a 26 gradi

Il meteo del 25 aprile nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nella prima parte della giornata poco nuvoloso, le temperature minime si attesteranno intorno a 6°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata cielo sereno, le temperature pomeridiane saranno di circa 16°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1400 metri con tendenza all'aumento. Il sole sorge alle ore: 06:12, il crepuscolo inizia alle ore: 05:43. Il sole tramonta alle ore: 20:03, il crepuscolo termina alle ore: 20:32. Il Culmine è alle ore: 13:07.

Meteo Roma 26 aprile

Generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore cielo sereno, al mattino coperto, le temperature minime si attesteranno intorno a 8°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 18°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1600 metri in crescita nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci