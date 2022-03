Meteo Roma 25 marzo: sole e massima a 21 gradi, la classica giornata perfetta

Meteo Roma 25 marzo: sereno al mattino e lievi bave di nuvole al pomeriggio. E' la classica giornata perfetta di primavera vera, con il cielo limpido e il freddino al mattino ma con l'aria che si scalderà a metà giornata, trascinando il termometro oltre i 21 gradi.

Due gli elementi domanti nella giornata di venerdì: il giro dei venti da nord est al mattino e da sud ovest al pomeriggio, propedeutici di un cambio del tempo: nuvole e colonnina di mercurio all'insù verso i 22 gradi. Venerdì il sole sorge alle 6,04 e tramonta alle 18,27.

Meteo sabato 26 marzo

Occhi puntati sull'ora legale che scatterà alle 2 della notte e che ci accompagnerà sino al 30 ottobre e che ci farà vivere con l'orologio avanti di 1 ora. Ebbene, il cambio di ora segnerà anche il giorno più caldo del mese con la massima a 22 gradi sabato e il picco di 23 previsto per domenica. Minima a 8 grado e cielo velato per tutta la giornata. Le previsioni anticipano un cambio per la prossima settimana con la pioggia in arrivo.