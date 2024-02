Meteo Roma 27 febbraio: il vento di scirocco si scatena, cielo grigio, pioggia

Meteo Roma 27 febbraio: lo scirocco che si è alzato lunedì sera dominerà l'intera giornata con raffiche sino a 50 chilometri all'ora. Sarà una giornata grigia e piovosa. Nei prossimi giorni il sole farà capolino alternandosi a piogge lievi. Insomma, tempo instabile per almeno 5 giorni.

Il meteo del 27 febbraio nel dettaglio

Giorno caratterizzato da brutto tempo con cielo molto nuvoloso o coperto e pioggia. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore piogge diffuse, al mattino poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 10°C; nel pomeriggio piogge diffuse, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 16°. Lo zero termico sarà circa 1800 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 06:47, il crepuscolo inizia alle ore: 06:20. Il sole tramonta alle ore: 17:58, il crepuscolo termina alle ore: 18:24. Il Culmine è alle ore: 12:22.

Meteo Roma 28 febbraio

Giorno caratterizzato da brutto tempo con cielo molto nuvoloso o coperto e pioggia. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore coperto, al mattino qualche pioggia, la minima della giornata sarà 10°C; nel pomeriggio qualche pioggia, in serata coperto, i valori di temperatura massimi saranno di circa 17°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1800 metri in ascesa dal pomeriggio.

Fonte: Meteo Giuliacci