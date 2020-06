Meteo Roma 27 giugno: esplode la bomba di calore: il termometro a + 34 gradi

Meteo Roma 27 giugno: puntuale arriva la bomba di calore, un'ondata che durerà per almeno 5 giorni e che porterà temperature prossime ai 35 gradi.

Ma non sarà caldo afoso, almeno nella prima parte, perché sino a quando i venti non si orienteranno da sud, l'aria sarà respirabile e con un carico di umidità che non supererà il 60 per cento. Il sole domani sorge alle 5,36 e tramonta alle 20,49. La minima 22 gradi, la massima prevista oltre i 33. Il cielo sarà sereno.

Meteo mare: mare calmo da Tarquinia a Formia. A Ponza cielo, mare quasi calmo, venti da O 5 nodi, altezza dell'onda 0,10 m.

Previsioni per domenica 28 giugno. Temperatura minima 22, massima 33. Cielo sereno.