Meteo Roma 27 ottobre: passata la notte con i temporali e vento, al mattino cielo coperto con pioggerella, poi il cielo di aprirà con ampie schiarite.

La minima sarà di 15 gradi, la massima 18. Il sole sorge alle 6,36 e tramonta alle 17,10.

Previsioni per martedì 28 ottobre. Si apre una fase di stabilità segnata però da un calo delle minime per via dei venti da nord. Martedì sereno, minima 10 massima 20.