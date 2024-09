Meteo Roma 27 settembre: picco di caldo anomalo, sabato qualche goccia, domenica perfetta

Meteo Roma 27 settembre: vedere a fine settembre il termometro a 28 gradi è decisamente anomalo ma è dovuto all'effetto dei venti da sud che soffieranno con raffiche sino a 50 chilometri all'ora. E così nella notte tra venerdì e sabato porteranno qualche acquazzone isolato.

Domenica la giornata perfetta con sole pieni e temperature comprese tra i 17 e i 25 gradi. E lunedì si replica.

Il meteo del 27 settembre nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nubi sparse, la minima della giornata sarà 20°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 28°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4200 metri in flessione nell'arco della giornata.

Meteo Roma 28 settembre

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 17°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature massime raggiungeranno i 24°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3200 metri con tendenza alla diminuzione.

Fonte: MeteoGiuliacci