Meteo Roma 28-29 gennaio: nuvole, pioggia e temperature in aumento

Meteo Roma 28 gennaio: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento associate a piogge pomeridiane. Nuvoloso in serata. La temperatura massima registrata sarà di 11 gradi, la minima di 1 ma la perecepita sarà di 0.

Giovedì il sole sorge alle 07,26 e tramonta alle 17,19. I venti saranno al mattino deboli e verranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.



Meteo Roma 29 gennaio: nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13 gradi, la minima di 6. Allerte meteo previste: vento.



Tendenza per sabato 30 gennaio: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge. Allerte meteo previste: pioggia.