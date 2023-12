Meteo Roma 28 dicembre: il cielo si copre ma Capodanno asciutto e col sole

Meteo Roma 28 dicembre: scherzi dell'inverno, arriva una giornata grigia con nebbia nelle prime ore e forse anche qualche goccia di pioggia ma è il preludio al ritorno del sole che si affaccerà sino al primo gennaio compreso. E dunque, salvo follie, sarà un Capodanno asciutto e mite.

Il meteo del 28 dicembre nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata nebbia, la minima della giornata sarà 6°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata nebbia, le temperature massime raggiungeranno i 13°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3000 metri stabile nell'arco della giornata. l sole sorge alle ore: 07:35, il crepuscolo inizia alle ore: 07:05. Il sole tramonta alle ore: 16:47, il crepuscolo termina alle ore: 17:17.

Meteo Roma 29 dicembre

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nebbia, la minima della giornata sarà 4°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 14°. Lo zero termico sarà circa 2700 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: Meteogiuliacci