Meteo Roma 29 agosto: picco di supercaldo si torna a 37 gradi, anche nel week end

Meteo Roma 29 agosto: da giovedì a domenica compresa di nuovo nella morsa del gran caldo, col termometro che arriverà a 37 gradi e poi oscillerà tra 35 e 36. Insomma, una coda avvelenata che coincide con la fine dell'estate meteorologica del 31 agosto.

Il meteo del 29 agosto nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 22°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime supereranno i 35°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4000 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 30 agosto

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 22°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 35°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4200 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci