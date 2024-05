Meteo Roma 29 maggio: ultimi giorni di sole e nuvole poi esplode l'estate

Meteo Roma 29 maggio: a passi da gigante verso l'estate meteorologica che inizierà dal primo giugno, quando finalmente arriverà il caldo vero. Nel frattempo ancora qualche giorno di incertezza con l'eterna battaglia tra sole e nuvole. Ma niente più pioggia.

Il meteo del 29 maggio nel dettaglio

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3169m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

Meteo Roma 30 maggio

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3253m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest.