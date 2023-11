Meteo Roma 29 novembre: cielo limpido da tramontana, ma brividi al mattino

Meteo Roma 29 novembre: l'arrivo della tramontana segna una piccola pausa con cielo limpido ma all'orizzonte ci sono nuove piogge e poi il crollo termico e le prime gelate del mattino.

Il 29 novembre nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nubi sparse, al mattino poco nuvoloso, le temperature minime si attesteranno intorno a 2°C; nel pomeriggio cielo sereno, così come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 13°. Lo zero termico sarà circa 1700 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 07:14, il crepuscolo inizia alle ore: 06:44. Il sole tramonta alle ore: 16:42, il crepuscolo termina alle ore: 17:11.

Meteo Roma 30 novembre

Generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto e piogge. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 7°C; nel pomeriggio piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 16°. Lo zero termico sarà circa 2500 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.