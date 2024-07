Meteo Roma 3 luglio: estate light sino a domenica, poi la bomba di calore

Meteo Roma 3 luglio: nel breve e medio termine l'estate alla quale siamo abituati si presenta in versione light con cieli sporcati da nuvole e massime sotto i 30 gradi. Ma dalla prossima settimana si fa sul serio col ritorno del clima torrido e picchi di 38-40 gradi.

ll meteo del 3 luglio nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore cielo sereno, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 18°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature massime raggiungeranno i 28°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3500 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 05:38, il crepuscolo inizia alle ore: 05:06. Il sole tramonta alle ore: 20:50, il crepuscolo termina alle ore: 21:22. Il Culmine è alle ore: 13:14.

Meteo Roma 4 luglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nelle prime ore nubi sparse, al mattino cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 19°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 30°. Lo zero termico sarà circa 4100 metri con tendenza all'aumento.

Fonte: MeteoGiuliacci