Meteo Roma 3 ottobre: pioggia e vento forte sabato è il giorno della bufera

Meteo Roma 3 ottobre: nubi e temporali al mattino, poi la bomba d'acqua prevista dopo l'ora di pranzo.

Le previsioni indicano la caduta di oltre 20 millimetri d'acqua in poche ore, accompagnate da vento forte con raffiche sino a 70 chilometri all'ora e intensa attività elettrica: in una città come Roma si traduce in possibili allagamento e pericolo di caduta rami. Lo stato di allerta dovrebbe rientrare dopo le 18. Minima a 20 gradi, massima a 22.

Previsioni per domenica 4 ottobre: nubi sparse con pioggia lieve. La minima a q5 gradi, la massima a 23.