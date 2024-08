Meteo Roma 30 agosto: si apre un week end bollente. Forse l'ultimo oltre i 34 gradi

Meteo Roma 30 agosto: avanti a tutto caldo con l'anticiclone africano in poppa almeno sino ai primi giorni della prossima settimana. Poi arriverà una ventata di fresco, d'altronde il 31 agosto si chiude l'estate meteorologica.

Il meteo del 30 agosto nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 22°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 34°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4100 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 31 agosto

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 22°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, le temperature pomeridiane saranno di circa 35°. Lo zero termico sarà circa 4200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci