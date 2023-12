Meteo Roma 30 dicembre e Capodanno: nubi e sole sabato, festa con pioggerella

Meteo Roma week end di Capodanno: incerto sabato ma asciutto, poi domenica festa quasi guastata da una pioggia lieve: per fortuna non farà freddo con le minime comprese tra 7 e 15 gradi e le massime intorno ai 15 gradi.

Il meteo del 30 nel dettaglio

Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nebbia, al mattino nubi sparse, la minima della giornata sarà 9°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 15°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 07:35, il crepuscolo inizia alle ore: 07:05. Il sole tramonta alle ore: 16:49, il crepuscolo termina alle ore: 17:18.

Meteo Roma 31 dicembre





Giorno caratterizzato da brutto tempo con cielo molto nuvoloso o coperto e pioggia. Piú precisamente nella prima parte della giornata nebbia, la minima della giornata sarà 7°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 15°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Tendenza per lunedì 1 gennaio 2024

Generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata. Andiamo a vedere più nel dettaglio: nelle prime ore nubi sparse, al mattino coperto, la temperatura di inizio giornata sarà di 11°C; nel pomeriggio coperto, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 13°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2100 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci