Meteo Roma 30 luglio: si scende a 36 gradi ma il gran caldo non molla

Meteo Roma 30 luglio: la speranza di una “boccata d'aria fresca” sarò delusa. Le previsioni a medio termine indicano sole pieno e caldo e quelle a lungo termine giusto un po' di brezza e qualche rara nuvola. Si andrà avanti così almeno sino alla prima decade di agosto.

Il meteo del 30 luglio nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 23°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 34-36 gradi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4700 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 31 luglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 23°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature massime raggiungeranno i 34°. Lo zero termico sarà circa 4600 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci