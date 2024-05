Meteo Roma 30 maggio: sole in città piogge e temporali in serata sui rilievi

Meteo Roma 30 maggio: quella di Roma è una zona divisa in tre col mare a tutto sole, nuvole di passaggio in città e, infine, piogge e temporali sui rilievi montuosi nella seconda parte della giornata. E lo stesso scenario si riproporrà nella giornata di venerdì. Temperature comprese tra 17 e 25.

Il meteo del 30 maggio nel dettaglio

Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Piú precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 17°C; nel pomeriggio nubi sparse, così come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 23°. Lo zero termico sarà circa 3400 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 05:36, il crepuscolo inizia alle ore: 05:04. Il sole tramonta alle ore: 20:39, il crepuscolo termina alle ore: 21:10. Il Culmine è alle ore: 13:07.

Meteo Roma 31 maggio

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Andiamo a vedere più nel dettaglio: nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 18°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata poco nuvoloso, i valori di temperatura massimi saranno di circa 23°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci